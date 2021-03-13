Son dakika haberleri! Bodrum'da atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Bodrum'da atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

13.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:29
Son dakika haberleri! Bodrum'da atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki ağaç dalları ve inşaat atıklarının toplandığı alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangına müdahale etti.

Çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapıldı. Bu sırada polis ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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