Son dakika haberleri... Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri... Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri... Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
15.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:14

Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTD 774 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızla giren otomobilin kaldırıma çıkması ve devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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