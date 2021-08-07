Son dakika haberleri... Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'dan, Bodrum yangınına ilişkin değerlendirme

Son dakika haberleri: Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, israf olmaması nedeniyle lojistik merkezine gelen yardımları durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, israf olmaması nedeniyle lojistik merkezine gelen yardımları durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Tutkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Belediye olarak bu süreçte yangınla mücadeleye destek verdiklerini belirten Tutkun, Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine yardımlar geldiğini kaydetti.

"Lojistik merkezimize yardımı durdurduk. Her şeyden fazla var. İsrafa neden olacak." diyen Tutkun, yangın sürecinde hep sahada olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da talepleri karşılamak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Tutkun, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı