Son dakika haberleri! BMGK, Libya'ya ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci gönderilmesini onayladı
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Son dakika haberleri! BMGK, Libya'ya ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci gönderilmesini onayladı

Son dakika haberleri! BMGK, Libya'ya ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci gönderilmesini onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci gönderilmesine ilişkin kararı oybirliği ile kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci gönderilmesine ilişkin kararı oybirliği ile kabul etti.

BMGK, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması kapsamında geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasını denetlemek için ülkede 60 gözlemcinin aşamalı olarak konuşlandırılmasını öngören taslağı onayladı. Libya'daki tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesine ilişkin ifadelerin de yer aldığı taslak oybirliği ile kabul edildi.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından gözlemciler, ülkedeki ana petrol sahalarına ve ihracat terminallerine açılan kapı olan Sirte kentinde görevlendirileceği belirtildi. Silah taşımayacak ve üniforma giymeyecek gözlemcilerin, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile birlikte çalışacağı da aktarıldı. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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