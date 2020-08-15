Son dakika haberleri: BMGK, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti
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Son dakika haberleri: BMGK, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu karar tasarısı genel kurulda reddedildi.

Son dakika haberleri: BMGK, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti
15.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:08

ABD'nin, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu karar tasarısı genel kurulda reddedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz olarak uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısı reddedildi. 15 üyeli konseyde iki lehte, ikisi aleyhte ve 11 çekimser oyla reddedildi. Rusya ve Çin ABD'nin sunduğu tasarıya şiddetle karşı çıktılar, ancak daha önce veto edeceklerini açıklayan iki ülke oylamanın sonucuna göre veto haklarını kullanmadılar.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısının genel kurulda reddedilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ortadoğu'daki çok sayıda ülkeden ambargoyu uzatmaya yönelik doğrudan çağrıları görmezden gelmekle suçlayan Duşişleri Bakanı Pompeo açıklamasında, "ABD, bölgedeki Güvenlik Konseyi'nden daha fazlasını bekleyen dostlarımızı asla terk etmeyecek. Teokratik terör rejiminin Avrupa'nın kalbini tehdit eden silahları satın alma ve satma özgürlüğüne sahip olmaması için çalışmaya devam edeceğiz. BM Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik 13 yıllık silah ambargosunun uzatılmasına yönelik tasarıyı reddetti ve dünyanın önde gelen terörizm sponsorunun, ilk kez belirli BM kısıtlamaları olmadan konvansiyonel silahlar alıp satmasının yolunu açtı." İfadelerini kullandı.

İsrail ise İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını destekleyen altı Arap Körfezi ülkesinin, ambargo sona erdiğinde İran'ın, bölgede daha da büyük bir kaos ve yıkım yapacağını, ancak Güvenlik Konseyinin bunları görmezden gelmeyi seçtiğini açıkladı.

ABD Başkan Donald Trump, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildi, ancak geri kalan beş ülke Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya hala İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona erecek. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

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