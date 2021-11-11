Son dakika haberleri! BM Yemen Temsilcisi, Aden'de hamile gazetecinin öldüğü saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in geçici başkenti Aden'de 9 Kasım'da hamile bir gazetecinin öldüğü saldırıyı kınadı.

BM Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından, Aden'in Hur Mekser ilçesinde gazeteci Raşa Abdullah el-Harazi ve eşi Muhammed el-Atemi'nin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Yemen Temsilcisi, hamile gazeteci Raşa Abdullah el-Harazi'nin öldürülmesini ve eşi Muhammed el-Atemi'ye yönelik suikast girişimini kınamaktadır. Gazeteciler, saldırıya uğrama korkusu olmadan her yerde çalışabilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yemenli kadın gazetecinin ailesine taziye dileklerinin ifade edildiği açıklamada, adaletin tecelli etmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

Aden'de kadın gazetecinin aracına bombalı saldırı

Yemen'in geçici başkenti Aden'in Hur Mekser ilçesinde 9 Kasım'da araçlarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen gazeteci Raşa Abdullah el-Harazi hayatını kaybetmiş, araçta bulunan ve kendisi gibi gazeteci olan eşi Muhammed el-Atemi de ağır yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu üslenen olmazken, Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuştu.

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