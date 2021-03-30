Son dakika haberleri! BM'ye göre Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü
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Son dakika haberleri! BM'ye göre Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! BM'ye göre Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü

Son dakika haberler: Fransız Barkhane operasyonu kapsamında Mali'de 3 Ocak 2021'de düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldüğü kesinleşti.

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Fransız Barkhane operasyonu kapsamında Mali'de 3 Ocak 2021'de düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldüğü kesinleşti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde Mali'de sivillerin öldüğü iddia edilen saldırıya ilişkin soruşturma heyeti raporu tamamladı.

BM raporunda, Barkhane operasyonu kapsamında Bounti'ye düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Raporda, saldırının düzenlediği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığına işaret edilerek, bunlar arasında terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin de bulunduğu ve toplam ölü sayısının 22 olduğu kaydedildi.

Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Fransa'nın açıklamaları doğrulanmış ve hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı belirtilmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane operasyonunda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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