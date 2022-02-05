Son dakika haberleri! BM uzmanları, Darfurlu silahlı grupların Libya'da para kazanmayı sürdürdüğü görüşünde

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Sudan'ın Darfur bölgesinde hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif grupların, Libya'da faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'ne dün Sudan'a 2003 Darfur çatışmaları nedeniyle uygulanan yaptırımları takip eden uzmanlar paneli tarafından sunulan raporda, Hartum yönetimiyle 2020'de barış anlaşması imzalayan Darfurlu silahlı grupların, Libya'da varlıklarını ve faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

Raporda, Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri General Halife Hafter'in yanında yer alan grupların liderlerinin, "maddi kaynakları ile su ve yakıt gibi ihtiyaçlarının çoğunu sağladıkları bu ülkeden tamamen çekilme niyetinde olmadıkları, bir ayakları Darfur'da iken diğer ayaklarının Bingazi'de olacağı" sözlerine yer verildi.

Libya'da varılan ve yabancı grupların ülkeden çıkması çağrısında bulunan ateşkes anlaşmasına rağmen Darfurlu grupların Hafter'in Libya Ulusal Ordusu altında alan koruma ve kontrol noktalarında adam yerleştirme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen raporda, 2020 Cuba Barış Anlaşması'na imza atan 5 Darfurlu grubun yaptıkları karşılığında ödeme ve lojistik destek aldığı aktarıldı.

Ödemeleri BAE tarafından yapıldı

Raporda, Darfurlu grupların liderleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri tarafından Libya'ya yapılan görüşmelerde ödeme ve lojistik destek kararı alındığı vurgulanarak, "BAE tarafından sağlanan ödemeler, kendine komisyon alan Libya Ulusal Ordusu tarafından Darfurlu gruplara aktarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son aylarda Libya'daki göreceli barış ortamı ve seçimlerin duyurulmasıyla Darfurlu gruplar üzerinde ülkeyi terk etmeleri için baskı oluştuğu belirtilen raporda, ödemelerin de azaldığına işaret edildi.

Raporda, Sudan'a yönelik silah ambargosunun Darfur'a silah, diğer askeri mühimmat aktarılmasıyla ihlal edildiği vurgulandı.