Son dakika haberleri! BM Özel Temsilcisi'nden Myanmar askerlerinin karıştığı cinsel şiddet iddialarına "bağımsız soruşturma" çağrısı

Son dakika haberleri: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramilla Patten, Myanmar'daki gözaltı ortamında cinsel şiddet raporlarıyla ilgili "ciddi endişe taşıdığını" belirterek, konunun soruşturulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramilla Patten, Myanmar'daki gözaltı ortamında cinsel şiddet raporlarıyla ilgili "ciddi endişe taşıdığını" belirterek, konunun soruşturulması çağrısında bulundu.

Özel Temsilci Patten, 1 Şubat'taki darbeden bu yana yönetimi elinde bulunduran Myanmar silahlı güçlerinin sivillere, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik yaygın ve sistematik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade ederek, cinsel şiddet iddialarının "bağımsız bir şekilde soruşturulması" gerektiğini vurguladı.

Patten'in ofisinden Myanmar'daki durumla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Gece baskınları, keyfi tutuklamalar, ilçe ve mahalle kuşatmaları, gözaltında işkence ve ölümler, sivillerin toplandığı veya kaçtığı yerlere ve sitelere saldırılar ve gözaltı yerlerinde cinsel şiddet, özellikle cinsel saldırı, işkence, fiziksel ve sözlü taciz ve yıldırma, günlük yaşamın endişe verici bir özelliği haline geldi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay