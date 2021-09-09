Son dakika haberleri... BM: Nijerya'da okullara düzenlenen saldırılardan 1,3 milyon çocuk etkilendi
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Son dakika haberleri... BM: Nijerya'da okullara düzenlenen saldırılardan 1,3 milyon çocuk etkilendi

Son dakika haberleri... BM: Nijerya'da okullara düzenlenen saldırılardan 1,3 milyon çocuk etkilendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da son zamanlarda okullara düzenlenen saldırılardan 1,3 milyon çocuğun etkilendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da son zamanlarda okullara düzenlenen saldırılardan 1,3 milyon çocuğun etkilendiğini bildirdi.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki okullara düzenlenen aralıksız saldırıları ve adam kaçırma olaylarını şiddetle kınadığını belirtti.

Kallon, son akademik yılda Nijerya'da okullardaki saldırı ve kaçırma olaylarından 1,3 milyon çocuğun etkilendiğini kaydetti.

Son zamanlarda Nijerya'da okulları hedef alan saldırıların arttığına işaret eden Kallon, hükümete, okullara yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırıları yanıtsız bırakmaması çağrısı yaptı.

Kallon, durumu, gelecek nesle doğrudan saldırı olarak nitelendirerek, "Bunlar çocuklar için travmatik oluyor. Bireysel itibarlarını zedeliyor ve bazen etkilenen ailelerin onları eğitimden tamamen geri çekmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya hükümetine, BM bildirgesi kapsamındaki güvenli okulların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmesi çağrısında bulunan Kallon, hükümetin eğitimi saldırılara karşı korumak için kararlı olmasını istedi.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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