Son dakika haberleri: BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı

23.02.2021 04:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:48
Son dakika haberleri: BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları çağrısı yaptı.

BM Libya Destek Misyonunca (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Kubis, bir hafta boyunca ülkedeki taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kubis, yabancı güçlerin ve paralı milislerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere taraflara BM kararlarının uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, BM Temsilcisi Kubis'in Aralık 2021'de seçimlerin yapılması için gerekli anayasal temele dayalı anlaşmaya ulaşmak için gösterilen çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Libya ziyaretinde 17 Şubat'ta Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 19 Şubat'ta da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüşen Kubis, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkenin yeni yönetiminin başına getirilen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Zeki Müren Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Arda Turan Umut Bulut Ersun Yanal Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 04:49:58. #1.16#
title