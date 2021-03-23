Son dakika haberleri | BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Sri Lanka'daki savaş suçlarını belgelemek için yetki aldı

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), Sri Lanka'da Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiyle sona eren iç savaşta uluslararası insan hakları ihlalleri de dahil savaş suçları iddialarına yönelik bilgi toplaması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yetki verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), Sri Lanka'da Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiyle sona eren iç savaşta uluslararası insan hakları ihlalleri de dahil savaş suçları iddialarına yönelik bilgi toplaması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yetki verdi.

Cenevre merkezli İHK'nin 46'ncı oturumunun son gününde, İngiltere'nin öncülük ettiği ve Sri Lanka'nın etnik ve dini gruplara yönelik muamelesini eleştiren karar tasarısı görüşüldü.

47 üyeli Konseyde tasarıya Kanada, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri destek verdi.

Tasarı 22 evet, 11 hayır ve 14 çekimser oyla kabul edildi.

Çin ve Pakistan tasarı aleyhinde oy kullanırken Sri Lanka'nın komşusu Hindistan ile Japonya ise çekimser kaldı.

Tasarıda, ülkede geçen yıl bozulmaya başlayan insan hakları konusunda endişe edildiği vurgulandı.

Sri Lanka hükümetine dini ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı önlemlerden vazgeçme çağrısında bulunulan tasarıda, ülkede tüm kesimlerin dini inançlarının gereğini rahatlıkla yapabilmeleri gerektiği vurgulandı.

Kabul edilen tasarıyla ayrıca, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgisiyle sona eren uzun süreli iç savaşta uluslararası insan hakları ihlalleri de dahil savaş suçları iddialarına yönelik bilgi toplaması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yetki verildi.

Sri Lanka'ya İngiltere'den tepki, Çin'den destek

İngiltere'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Julian Braithwaite, ülkedeki Tamil grupları, Müslümanlar ve Hristiyanlar gibi farklı etnik ve dini grupların insan haklarının kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Sri Lanka'nın Büyükelçisi M.C.A. Chandraprema ise tasarı metninin "faydasız ve bölücü" olduğunu iddia etti

Çin ise tasarıyla Sri Lanka'nın insan haklarını geliştirme ve koruma çabalarının görmezden gelindiğini ve bu ülkenin içişlerine müdahale edildiğini ileri sürdü.

Küba, Eritre, Filipinler ve Venezuela'nın da tasarı aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Bachelet hükümeti eleştirmişti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 25 Şubat'ta Konseye yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da silahlı çatışmaların sona ermesinden yaklaşık 12 yıl sonra, savaş mağdurları için adaletin sağlanması ve uzlaşının devamına yönelik girişimlerin defalarca başarısız olduğunu dile getrmiş, iç savaşın toplumda binlerce kişi üzerinde yıkıcı etki bıraktığına işaret etmişti.

Bachelet, "2015'te verilen taahhütlere rağmen şu anki hükümet, kendinden önceki yönetim gibi gerçeği ortaya çıkarma veya hesap verilebilirlik süreçlerini takip etmekte başarısız oldu." ifadesini kullanmıştı.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ