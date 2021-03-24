Son dakika haberleri | BM: Her kesimden Libyalılar ülkedeki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor
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Son dakika haberleri | BM: Her kesimden Libyalılar ülkedeki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor

24.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:40
Son dakika haberleri | BM: Her kesimden Libyalılar ülkedeki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, her kesimden ve siyasi yelpazeden Libyalıların ülkedeki tüm paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istediğini ve bu çağrının Libyalı yetkililer ve kurumlarca desteklendiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, her kesimden ve siyasi yelpazeden Libyalıların ülkedeki tüm paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istediğini ve bu çağrının Libyalı yetkililer ve kurumlarca desteklendiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'daki gelişmeler hakkında brifing veren Kubis, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere genç nüfus arasında geniş ve büyük çaplı destek olduğunu belirtti.

Yeni geçici hükümetin ve devlet kurumlarının seçimlere odaklanması gerektiğine dikkati çeken Kubis, başkanlık ve parlamento seçimleri için net yasal ve anayasal çerçevenin önemine vurgu yaptı.

Yabancı paralı savaşçıların Libya'daki varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Kubis, Libya'nın birliği, egemenliği ve yeniden inşası için yabancı paralı savaşçıların ülkeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kubis, "Her kesimden ve siyasi yelpazeden Libyalılar, ülkedeki tüm paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor ve bu çağrı Libyalı yetkililer ve kurumlarca da destekleniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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