Son dakika haberleri... BM Güvenlik Konseyi Başkanı: "Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek"
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Son dakika haberleri... BM Güvenlik Konseyi Başkanı: "Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek"

Son dakika haberleri... BM Güvenlik Konseyi Başkanı: 'Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek'
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğini söyledi.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını konseyin geçici üyelerinden İrlanda devraldı.

İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, "Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz." dedi.

Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.

Byrne Nason, Taliban'ı tanımak içinse erken olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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