Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması
AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Betül Yürük - Güncel