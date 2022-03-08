Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması - Haberler

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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması

AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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