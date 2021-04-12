Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımını kınadı
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Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımını kınadı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımını kınadı

Son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de rejim güçlerinin Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullanımını kınayarak sorumluların hesap vermesini istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de rejim güçlerinin Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullanımını kınayarak sorumluların hesap vermesini istedi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) raporundaki bulgulardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu ve cezasız kalamayacağını belirten Guterres, söz konusu silahlarının kullanımını kınadı ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bugün yayımladığı raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını açıklamıştı.

Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği belirtilmişti.

Rapor, KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal saldırıları tespit eden ikinci raporu, örgüt ilk raporunu ise 2020'de yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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