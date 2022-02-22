Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız...

AA, Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres:

Gelen son dakika haberlerine göre BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum.

BM Genel Sekreteri Guterres: " Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum."

AA / Islam Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title