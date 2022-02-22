Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız...
AA, Islam Doğru - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre BM Genel Sekreteri Guterres: "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum.
BM Genel Sekreteri Guterres: " Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum."
AA / Islam Doğru - Güncel