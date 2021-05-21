Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması...

Gelen son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.