Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması...
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Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması...

Son dakika haberleri! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

BM'den Gazze'de 'çocukların hayatını cehenneme çeviren' çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
BM'den Gazze'de "çocukların hayatını cehenneme çeviren" çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı.'
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı."
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