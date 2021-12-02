Son dakika haberleri! BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu - Haberler
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Son dakika haberleri! BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

BM Genel Merkezinin 42. Cadde'deki girişinde silahlı olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanının (NPYD) silahlı şüpheliyle müzakere ettiği belirtildi.

Şüpheli, birkaç saat süren müzakerenin ardından polise teslim oldu.

NYPD'den yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltında olduğu ve tehlikenin ortadan kalktığı bildirildi.

Kapatılan cadde, şüphelinin polise teslim olmasının ardından trafiğe açıldı ve bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Son dakika haberleri! BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu

Son dakika haberleri! BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu

Son dakika haberleri! BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu

BM Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli yüzünden kapatıldı

BM Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli yüzünden kapatıldı

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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