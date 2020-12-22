Son dakika haberleri... BM Genel Kurulunda Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer deneme bölgesini iyileştirme kararı kabul edildi

NUR Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Kazakistan'da 40 yıldır nükleer denemelerin yapıldığı Semipalatinsk bölgesini iyileştirme kararının kabul edildiği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın BM Genel Kuruluna, Semipalatinsk nükleer deneme bölgesini iyileştirmeye yönelik bir karar girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede 1949-1991 yıllarında faaliyet gösteren Semipalatinsk nükleer deneme sahasının zararlı etkilerinin nesilden nesile aktarıldığına işaret edilerek, "Kazakistan, 30 yıldır nükleerin olumsuz sonuçlarıyla mücadelesini sürdürüyor." denildi.

Kararda, Semipalatinsk bölgesinde nükleerden etkilenen insanları tedavi etmeye yönelik özel programlar geliştirme, çevreyi iyileştirme gibi birçok konuda uluslararası topluma iş birliği çağrısı yapıldığı kaydedilen açıklamada, kararın BM Genel Kurulunda Türkiye'nin de aralarında olduğu 118 ülke tarafından kabul oyu aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan rekor sayıda temsilci, halkımızla dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı karara destek oyu veren BM üye ülkelerine şükranlarını sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'ın doğusunda 40 yıldır faaliyet gösteren Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasında 458 nükleer deneme yapılmıştı. Yaklaşık bir milyondan fazla kişi de nükleer kurbanı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova