Son dakika haberleri... BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerine saldıranlara gözaltı çağrısı - Haberler
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Son dakika haberleri... BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerine saldıranlara gözaltı çağrısı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerine saldıranlara gözaltı çağrısı

Son dakika haberler: Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine ateş açan cumhurbaşkanı muhafızlarının derhal gözaltına alınması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine ateş açan Cumhurbaşkanı muhafızlarının derhal gözaltına alınması çağrısında bulundu.

BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) Başkanı Mankeur Ndiaye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OAC'de barış gücü askerlerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahsız 10 barış gücü askerinin OAC Cumhuriyet Muhafızlarının açtığı ateşle yaralandığını hatırlatan Ndiaye, "Barış gücü askerlerine yapılan bu canice saldırının failleri derhal gözaltına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

M'Poko Uluslararası Havalimanı'ndan dün üstlerine dönen silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından açılan ateş sonucu 2'si ağır 10 asker yaralanmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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