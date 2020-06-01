Son dakika haberleri! BM'den Katar'a Kovid-19 salgını sırasındaki uluslararası çabaları için teşekkür
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Son dakika haberleri! BM'den Katar'a Kovid-19 salgını sırasındaki uluslararası çabaları için teşekkür

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Doha'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava köprüsü kurulması ve Yemen'deki BM personelinin yeniden konuşlandırılmasındaki uluslararası çabaları için teşekkür etti.

Son dakika haberleri! BM'den Katar'a Kovid-19 salgını sırasındaki uluslararası çabaları için teşekkür
01.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:49

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Doha'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava köprüsü kurulması ve Yemen'deki BM personelinin yeniden konuşlandırılmasındaki uluslararası çabaları için teşekkür etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye gönderdiği mektupta, BM'nin insani uçuşlarının, Afganistan'a acil insani yardımın ulaştırılması ve dağıtılmasının yanı sıra BM personelinin değişimini yeniden sağladığını belirtti.

Guterres, BM'nin Yemen'deki prosedürlerinin bir parçası olan BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) personelinin taşınmasında Katar'ın esaslı ve zamanında destek sağladığını aktardı.

BM Genel Sekreteri ayrıca Katar'ın sunduğu bu örnek desteğin, Kovid-19'la mücadelede en çok ihtiyaç duyulan sorumluluk ve iş birliğini yansıttığını kaydetti.

Guterres, Katar Emiri Temim'in Kovid-19'la mücadele çalışmalarını desteklediğini ve ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik yardım çalışmalarında ortak çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti

Katar Hava Yolları ile BM arasında insani yardım ulaştırma anlaşması

Katar Hava Yolları, dün BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile tüm dünyada yerlerinden edilmiş kişilere insani yardım ulaştırılması konusunda bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Katar, ayrıca Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana dünya genelinde birçok ülkeye tıbbi yardım ulaştırdı.

Katar Emiri Temim'in talimatıyla yapılan tıbbi yardımlar Çin, İtalya, Filistin, Gazze ve İran'ın yanı sıra Tunus, Lübnan, Cezayir, Somali, Nepal, Ruanda, Afganistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya ve Sırbistan dahil 3 kıtada birçok ülkeye gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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