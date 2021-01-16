Son dakika haberleri | BM'den Burkina Faso'da 59 milyon dolarlık eğitim projesi
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Son dakika haberleri | BM'den Burkina Faso'da 59 milyon dolarlık eğitim projesi

16.01.2021 04:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 04:08
Son dakika haberleri | BM'den Burkina Faso'da 59 milyon dolarlık eğitim projesi

Son dakika haberler: Burkina Faso'da terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitimine devam etmesi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından başlatılan proje imzalandı.

Burkina Faso'da terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitimine devam etmesi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından başlatılan proje imzalandı.

Başkent Vagadugu'da bir araya gelen Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro ve UNICEF temsilcisi Sandra Lattouf, UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminin hazırladığı 3 yıl sürecek projeyi imzaladı.

Maliyeti 59 milyon doları bulan proje kapsamında, 6 bölgede terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitime katılımı hedefleniyor.

Bu yıl, terör saldırılarından en çok etkilenen 3 bölge ile başlayacak projede, ilk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak.

Güvenlik sorunu nedeniyle 2 bin 300 okulun kapalı olduğu ülkede, 2,6 milyon çocuk eğitim hakkına ulaşamıyor.

Söz konusu 6 bölgede ise 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sı güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemiyor.

Son 5 yıldır güvenlik nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalan Burkina Faso'da ülke içi yer değiştirenlerin sayısı 2020'de 1 milyonu geçerek, bir önceki yıla göre yüzde 92 artmıştı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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