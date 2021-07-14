Son dakika haberleri! BM Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da Kurban Bayramı'nda ateşkes istedi

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (?UNAMA) Kurban Bayramı'nda ateşkes yapılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (?UNAMA) Kurban Bayramı'nda ateşkes yapılmasını istedi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, artan şiddet olayları ve insan hakları ihlali nedeniyle bayram süresince Taliban ve hükümet güçlerinden ateşkes yapılmasını istedikleri bildirildi.

Ateşkesin istikrarlı ve anlamlı müzakerelerin yolu açılmasına destek olacağı ifade edilen açıklamada, sivil kayıplarını önlemenin en iyi yolunun, barış görüşmelerine geri dönmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan ve halkının geleceğiyle gerçekten ilgilenenlerin, barış görüşmelerine öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

Afganistan'da şiddet olaylarında insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğu ve bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanan cinayet, kötü muamele, taciz ve yaygın ayrımcılık raporlarının ülkede daha fazla korku ve güvensizlik yaratacağı aktarıldı.

UNAMA, tüm tarafları, başta Afgan kadınları olmak üzere tüm insanların insan haklarına ve onuruna saygı duymaya çağırdı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat