Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz"

Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin umut verici olduğunu belirterek, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin umut verici olduğunu belirterek, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini söyledi.

Bozkır, BM Genel Kurulu'nda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin arasında yaşanan kriz karşısında birlik olamaması ve sessiz kalması nedeniyle BM Genel Kurulu'nu topladığını belirten Bozkır, bu toplantıda güçlü mesajlar verildiğini ve siyasi irade konusunda rüzgarı arkalarına aldıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkese varılmasının umut verici olduğunu dile getiren Bozkır, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini kaydetti.

Bozkır, Genel Kurul'daki Filistin toplantısının da ateşkes ilan edilmesinde etkili olduğunu vurgulayarak, ateşkes haberinden mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 02:04:10. #1.14#

title