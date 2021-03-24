Son dakika haberleri | Blinken: "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum"
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Son dakika haberleri | Blinken: "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum"

24.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:22
Son dakika haberleri | Blinken: 'NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum'

Bir son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Türkiye'yle terörle mücadele alanında iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Türkiye'yle terörle mücadele alanında iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü bildirdi.

Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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