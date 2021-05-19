Son dakika! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... - Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor Yangına ilişkin savcılık inceleme başlattı Yangının bilançosu soğutma çalışmalarından sonra ortaya çıkacak Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan yangın...

- Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Yangına ilişkin savcılık inceleme başlattı

Yangının bilançosu soğutma çalışmalarından sonra ortaya çıkacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangına; Afyonkarahisar, Konya ve Isparta'dan itfaiye ekipleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri müdahale etti. Yangının meydana geldiği 60 dönümlük alanda yoğun duman halen devam ederken alan drone ile havadan görüntülendi.

Savcılık olayla ilgili incelemelerini sürdürürken sabotaj iddiaları araştırılıyor. Yangının bilançosu soğutma çalışmalarından sonra ortaya çıkacak. Çalışmalar AFAD koordinesinde yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan