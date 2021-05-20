Son dakika haberleri! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor
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Son dakika haberleri! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Son dakika haberleri! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyokütle enerji santralinde 3 gün önce kontrol altına alınan yangın yer yer devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyokütle enerji santralinde 3 gün önce kontrol altına alınan yangın yer yer devam ediyor.

Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangın 3. gününde de devam ediyor. İki numaralı sahada mısır silajı ve saman balyalarının bulunduğu alanda yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde sürüyor. Alevlerin sona ermesinin ardından ise soğutma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yoğun dumanların çıkmaya devam ettiği bölgede yanan balyalardan zaman zaman da alevler yükseliyor. Yangının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor
Son dakika haberleri! Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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