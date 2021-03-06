Son dakika haberleri! Bitsin bu sorular hareketi başlatıldı: Ne zaman evleneceksin, çocuk düşünüyor musun?
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Son dakika haberleri! Bitsin bu sorular hareketi başlatıldı: Ne zaman evleneceksin, çocuk düşünüyor musun?

06.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:08
Son dakika haberleri! Bitsin bu sorular hareketi başlatıldı: Ne zaman evleneceksin, çocuk düşünüyor musun?

Son dakika haberler... Kadınların iş görüşmelerinde ve kariyer yaşamlarında sık sık karşılaştıkları 'Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?' ya da 'Çocuk sahibi olmak istiyor musun?' gibi sorular sebebiyle kariyer.net 'Bitsin bu sorular!

Kadınların iş görüşmelerinde ve kariyer yaşamlarında sık sık karşılaştıkları 'Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?' ya da 'Çocuk sahibi olmak istiyor musun?' gibi sorular sebebiyle kariyer.net 'Bitsin bu sorular!' hareketi başlattı. Kadınların ağzından "Artık hayatlarımızdan değil işten konuşalım!" çağrısında bulundu.

Kariyer.net, iş yaşamları boyunca ve özellikle iş görüşmesi esnasında çocuk isteyip istemedikleri, ne zaman evlenmeyi düşündükleri, ailelerinin işi ya da eşlerinin fikri gibi cinsiyetçi ve ayrımcı sorulara sıklıkla maruz kalan kadınların sesi oluyor ve bu sorular nedeniyle yaşanan kaygılara son vermek için 'Bitsin Bu Sorular!" diyor.

Herkesi kadınların özel hayatlarına değil iş yaşamlarına odaklanmaya davet eden 'Bitsin Bu Sorular!" çağrısı, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 'cam tavanlar'ın kalkması açısından da büyük önem taşıyor.

UYSAL: "İŞ HAYATINDA DEĞİŞİM YARATMAK İÇİN 'BİTSİN BU SORULAR' DİYORUZ…"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, mülakatlarda işle ilgisi olmayan soruların kadınlara artık sorulmaması için tüm birey ve kurumları kampanyaya destek vermeye çağırarak şunları söyledi: "21 yıldır istihdam piyasasında işverenlerle iş arayanları buluşturan bir platform olarak; milyonlarca iş başvurusuna ve aynı zamanda milyonlarca mülakata aracılık ediyoruz. Dolayısıyla, kadınların mülakatlarda yaşadıkları iş dışı sorulara karşı hem aday hem de işverenlerin farkındalıklarını artırmak istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle iş dünyasındaki iş dışı sorulara "Bitsin bu sorular!" diyerek bir hareket başlatıyoruz. Bu konuda duyarlı herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Birkaç saat içinde 10 binlerce imzaya ulaşan çağrımıza kulak veren herkese teşekkür ederiz. 'Bitsin bu sorular' hareketimize https://tr.kariyer.net/bitsinbusorular/ sayfamızdan katılabilirsiniz."

Harekete katılanlar, sosyal medya hesaplarından #bitsinbusorular etiketiyle iş görüşmelerinde sorulmaması gereken ve işle ilgisi olmayan soruları paylaşarak, kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasına destek veriyor.


Son dakika haberleri! Bitsin bu sorular hareketi başlatıldı: Ne zaman evleneceksin, çocuk düşünüyor musun?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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