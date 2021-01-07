Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor
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Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor

07.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:44

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan halter sporcusu Mevlan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan halter sporcusu Mevlan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Aralık 2020'de düzenlenen "2. Belediyelerarası Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası"nda birinci olan 19 yaşındaki sporcu, ilçeye bağlı Değirmen köyünde kendi imkanlarıyla aldığı halter aletleriyle idmanlarını sürdürüyor.

Van Spor Lisesi'nde mezun olan halterci Özen, salgın nedeniyle döndüğü köyünde, sabahları dağlarda taşları kaldırarak, akşamları da evdeki malzemelerle antrenman yaptığını söyledi.

İmkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda çalışmak zorunda kaldığını belirten Özen, "Tüm yetkililerden ve hayırseverlerden bana destek olmalarını bekliyorum. Bitlis, Bingöl, Siirt, Diyarbakır ve Batman'da halter branşı yok. Bu bölgede branşımızın açılmasını istiyorum." dedi.

Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor
Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor
Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor
Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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