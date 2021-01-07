Bitlisli halterci, evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan halter sporcusu Mevlan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde idman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Aralık 2020'de düzenlenen "2. Belediyelerarası Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası"nda birinci olan 19 yaşındaki sporcu, ilçeye bağlı Değirmen köyünde kendi imkanlarıyla aldığı halter aletleriyle idmanlarını sürdürüyor.

Van Spor Lisesi'nde mezun olan halterci Özen, salgın nedeniyle döndüğü köyünde, sabahları dağlarda taşları kaldırarak, akşamları da evdeki malzemelerle antrenman yaptığını söyledi.

İmkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda çalışmak zorunda kaldığını belirten Özen, "Tüm yetkililerden ve hayırseverlerden bana destek olmalarını bekliyorum. Bitlis, Bingöl, Siirt, Diyarbakır ve Batman'da halter branşı yok. Bu bölgede branşımızın açılmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin