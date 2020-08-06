Son dakika haberleri | Bitlis Valisi Çağatay, Tatvan Kaymakam Erdemir'i ziyaret etti Son dakika haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Tekin Erdemir'i ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Tekin Erdemir'i ziyaret etti. Vali Çağatay ile Emniyet Müdürü Ağırlar, Kaymakam Erdemir'e, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Kaymakam Tekin Erdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Kaynak: AA