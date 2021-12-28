Son dakika haberleri... Bitlis Valisi Çağatay, Adilcevaz'da yatırımları inceledi

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımları inceledi.

Vali Çağatay, eşsiz koyları ve sahilleriyle öne çıkan Adilcevaz'da, yerli ve yabancı turistlerin daha iyi zaman geçirmesi amacıyla Van Gölü manzarasına karşı yapılan seyir terası, kafeterya ve restoran ile yaklaşık 250 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanan çalışmalar hakkında Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'dan bilgi alan Çağatay'a, Kaymakam İsmail Demir ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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