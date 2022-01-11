Son dakika gündem: Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü - Haberler
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Son dakika gündem: Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, iki günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, iki günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi taşların karla bütünleşen görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar da beyaza bürünen mezar taşlarının fotoğraflarını çekti, şehitler için dua etti.

Ziyaretçilerden Ahmet Yamlı, tarihi mezar taşlarının her mevsim ayrı bir ihtişama büründüğünü belirtti.

Sürekli mezarlığa gelerek ortaya çıkan güzelliği fotoğraflamaya çalıştığını dile getiren Yamlı, yağışların ardından mezarda çok güzel manzaranın oluştuğunu aktardı.

Son dakika gündem: Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

Son dakika gündem: Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

Son dakika gündem: Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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