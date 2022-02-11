Son dakika haberi | BİTLİS'TE TRAFİK POLİSLERİ, YOĞUN KARDA MESAİDE

BİTLİS (DHA) - BİTLİS ve çevresinde yağan Kar, hayatı olumsuz etkilerken, trafik polisleri de şehir merkezindeki ulaşımın aksamaması için yoğun çalışıyor. 12 ekip ve 67 personelle görev yapan ekipler, halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla bazen de zincir takmak veya araçları itmek zorunda kalıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Bitlis'te en büyük sıkıntı, ulaşımda yaşanıyor. Ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışırken, 24 saat görev yapan trafik polisleri de kar yağışı ve soğuk havada sürücülere yardım için bazen zincir takıyor bazen de araçları iterek trafik akışını sağlıyor.

GECE GÜNDÜZ GÖREVDELER

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Dinç, yağışlı havalarda halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kar yağışı ve buzlanmada da yolların trafiğe elverişli olması için Karayolları, belediye, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle müşterek ve koordineli olarak 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Dinç, "Trafik birimleri olarak, jandarma trafik ve karakol unsurları ile zaman zaman ortak çalışmalarımız da olmaktadır. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyir halinde yolculuklarını tamamlayıp sağ salim varacakları adreslere ulaşmalarını sağlamaktır. Bu anlamda sayın valimizin başkanlığında diğer kurumlarla çok disiplinli ve dinamik bir çalışma temposu içerisindeyiz" dedi.

ARAÇLAR İÇİN KIŞLIK BAKIM UYARISI

Halkın trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini de vurgulayan Şube Müdürü Dinç, "Hava ve yol şartlarının çok çetin geçtiği bugünlerde vatandaşlarımızdan ve özellikle sürücülerimizden ricamız şudur; araçlarının kışlık bakımlarını yaptırıp, kış lastiği takmak suretiyle ticari araçlarımızda yine aynı şekilde çekme halatı, takoz, zincir bulundurmalıdırlar. Güvenli bir şekilde seyretmeleri kamu kurumlarından gelen güncel bilgilerini ve hava durumunu takip etmeleri, yoldaki trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. n