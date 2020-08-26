Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristi annesi ikna etti, dağdan indirdi... Yaşanan kameraya böyle yansıdı
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Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristi annesi ikna etti, dağdan indirdi... Yaşanan kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberi: Bitlis'te teröristi annesi ikna etti, dağdan indirdi.

26.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:52

Bitlis'te teröristi annesi ikna etti, dağdan indirdi... Yaşanan kameraya böyle yansıdı

BİTLİS - Bitlis'te bir anne, terörist oğlunu PKK'nın elinden almak için ikna edip jandarmaya teslim etti.

Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri Bitlis ili kırsalında İnsansız Hava Aracı ile tespit edildi. İlk önce; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmalar sonucunda teröristin kimliği saptandı. Terörist D.A.'nın geçmişiyle ilgili detaylı inceleme yapıldığında teröristin bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edildi.

Terörist sağ ele geçirilmek istendiğinden ikna edilmeye çalışıldı. Aynı anda; geçici olarak Erzurum'da bulunan D.A.'nın ailesine de ulaşıldı. Jandarmanın İkna Tim'inde bulunan biri kadın astsubay, diğeri erkek uzman çavuş, terörist D.A.'nın ailesinin evine gitti. Anne ile görüşüldü ve kadın astsubay, anneye devletin kararlılığını, anne duyarlılığı ile iletti. Anne ve oğlunun, Bitlis'te araziye gitme konusunda çekincesi oldu. Bu sefer devreye bizzat İl Jandarma Komutanı girdi ve komutanın aileye; oğluna zarar gelmeden kendisine teslim edeceklerini söyledi. İkna olan anne, küçük oğlu ile jandarmanın ayarladığı ticari araca binerek terörist oğlunun bulunduğu yere en yakın noktaya gitti. Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A.'nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar. Terörist D.A., jandarma güçlerine teslim olurken; İHA'lar da an be an bu anları görüntülemeye devam etti.

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Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristi annesi ikna etti, dağdan indirdi... Yaşanan kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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