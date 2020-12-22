Son dakika haberleri! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

22.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:24
Son dakika haberleri! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberler... Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik istihbarat çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda, keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, 8 el bombası, 2 roketatar mühimmattı, 7 büyük tüp, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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