Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
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Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

06.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:05

Son dakika haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesi Çekmece köyü yakınlarına düşen ve dün akşam saatlerinde kaza kırım ekibinin yaptığı incelemelerin ardından sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, akşam saatlerinde tamamlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Çekmece köyü yakınlarına düşen ve dün akşam saatlerinde kaza kırım ekibinin yaptığı incelemelerin ardından sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, akşam saatlerinde tamamlandı. Bölgeye gönderilen 2 vinçle helikoptere ait parçalar, TIR'ın kar nedeniyle enkaz bölgesine gidememesi nedeniyle titizlikle toplanıp, traktörlere yüklendi. Daha sonra da bu parçalar traktörlerden alınarak, ikinci yükleme için Çekmece köyünde bekleyen TIR'a aktırıldı. Yapılan çalışmaların ardından da akşam saatlerinde TIR güvenlik önlemleri altında köyden ayrıldı.

Kaza kırım sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazını taşıyan TIR'ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI
Son dakika haberleri... Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması - HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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