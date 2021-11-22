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Son dakika haberleri... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (3)

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Son dakika haberleri... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü...

BİTLİS (DHA) - 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselirken, operasyonların devam ettiği belirtildi.


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