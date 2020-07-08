Son dakika haberleri... Bitlis'te asker uğurlamalarına korona virüs engeli Son dakika güncel haberine göre Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirdi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının kardeşleri dahil katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair 07.07.2020 tarih ve 10889 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ekinde gönderilen taahhütnamenin alınmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezasının mülki amir onayı ile uygulanmasına, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL, idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA