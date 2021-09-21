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Son dakika haberleri! Bitlis'te, arazide silah ve mühimmat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bitlis'te, arazide silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri: BİTLİS'in Ahlat ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat ilçesine bağlı Saka köyü mevkisinde silah ve mühimmat olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde, araziye gizlenmiş 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 773 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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