Son dakika haberleri! Bitlis'te 6 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı
Son dakika güncel haberi... Bitlis'te 6 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
08.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:57
Bitlis'te 6 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 6 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada Beşminare, Taş, Saray ve Şemsi Bitlis mahallelerinde 6 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verildiği kaydedildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA