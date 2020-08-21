Son dakika haberleri | Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı Son dakika haberleri... BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramalarda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA