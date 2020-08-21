Son dakika haberleri | Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı
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Son dakika haberleri | Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı

Son dakika haberleri... BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı
21.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:29

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramalarda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor. 


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Kaynak: DHA

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