Son dakika haberleri | Bitlis'te 4 kilo metamfetamine 5 gözaltı
Son dakika haberleri... BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.
21.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:29
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramalarda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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Kaynak: DHA