Son dakika haberleri! Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:19
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA