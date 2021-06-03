Son dakika haberleri! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit (2)

Son dakika haberleri! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Kastamonu Emniyeti'nin 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı ilgi gördü
Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Bergen Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 21:34:05. #1.14#

title