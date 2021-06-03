Son dakika haberleri! Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit (2)

Son dakika haber: 'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı