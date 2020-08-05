Son dakika haberleri: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberleri... BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 24 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi
05.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:41

BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 24 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Atlas'ın da kullanıldığı aramada, araçta 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. N.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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