Son dakika haberleri: Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 1 güvenlik korucusunun şehit oduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede sürdürülen 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' opesyonunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 1 güvenlik korucusunun şehit oduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede sürdürülen 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' opesyonunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında dün 1 korucunun şehit, 2 askerin de yaralandığı bölgede 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' operasyonlarına devam edildi. Kuşluca, Karaçalllı ve Çavuşlar Köyleri arasında süren operasyonda jandarma ekipleri, terörist grubun olduğu bölgeyi ateş altına aldı. Hava destekli operasyonda, 1'i gri lkategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 02.06.2021 günü Bitlis Tatvan Anadere Köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 03.06.2021 günü 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021/1' operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar Köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği,1 glock marka tabanca, 1 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."


Son dakika haberleri: Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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