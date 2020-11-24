Son dakika haberleri | Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: BİTLİS merkezli 3 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 3 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli, Ankara ve Manisa ile KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'FETÖ üyesi olma suçundan' haklarında arama kararı bulunan F.S. (Muhasebeci), O.K. (Aktif Yüzbaşı), O.D. (Memur-Şef), Ö.D. (Gelir Uzmanı), H.B. (Kom. Yrd. Açıkta) ve F.A. (Ev hanımı) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ