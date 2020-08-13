Son dakika haberleri! Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır

Son dakika gelişmesine göre BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep'te 5'incisi düzenlenecek olan Teknofest 'Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışması'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haberleri! Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır
13.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:49

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep'te 5'incisi düzenlenecek olan Teknofest 'Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışması'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Kuluöztürk, yarışmada geçen yıl mansiyon ödülü kazandıklarını, ancak bu yıl iddialarının daha üst sıralar olduğunu söyledi. Kuluöztürk, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya geliştirdikleri 'BEUAV-04' isimli drone ile katılacaklarını söyledi. Deneme uçuşlarının başarılı geçtiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, yarışmaya 2 takım olarak başvuru yaptıklarını belirterek, "Bir takımımızın başvurusu kabul edildi. Bunun içinde hazırlıklarımızı yaptık. En son olarak uçuş testlerimizi nihai olarak yapıyoruz. Sistemimize yüklemelerimizi yaptık. Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan yarışmada bulunacağız. Bu yıl yaptığımız drone geçen yıllara göre daha küçük boyutlarda tasarladık. Yarışmada bizim için ağırlık ve süre önemli olduğu için böyle bir tasarım yaptık.  250 mm'lik karbonfiberden ürettiğimiz drone üzerinde elektronik bileşenleri bulunuyor. Tasarımı, üretimi, montajı tamamen bize ait. Üzerinde bazı hazır elektronik bileşenler var. Onların da kodlanması, kalibrasyonu ve yazılımsal değişiklikleri bize ait" dedi.8 KİŞİLİK EKİPLE KATILACAKLAR

Kuluöztürk, bu yıl 8 kişilik ekiple yarışacaklarını söyleyerek, "İnşallah yarışmaya da katılıp üniversitemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bölge adına en yakın Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum illeri katılıyor. Yani Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edeceğiz. İyi bir derecede bekliyoruz. Geçen yıl mansiyon ödülü almıştık. Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Umarım iyi bir derece elde ederek Üniversitemizi ve bölgemizi iyi bir yere taşımak istiyoruz" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada 3. Sayfa
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi Politika
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Adil Karaismailoğlu
Magazin Aamir Khan Hülya Avşar Tamer Karadağlı Tuba Büyüküstün
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Süleyman Seba Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Bakan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:38:43. #1.14#
title