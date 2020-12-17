Son dakika haberleri: Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı
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Son dakika haberleri: Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

17.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:51
Son dakika haberleri: Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika haberleri: Kırklareli İl Tarım ve Hayvan Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu yılın son toplantısı yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Hayvan Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu yılın son toplantısı yapıldı.

Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Değerlendirme İl Alt Komisyonu İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında Komisyon üyekleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile zoom programı üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Kırklareli İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel yaptı. Özel, toplantıda Kırklareli'nin genel tarımsal yapısına değindi. Daha sonra Bitkisel üretim ve Hayvancılık konularında çeşitli sunumlar yapıldı. Ekonomik yatırım konularının ardından oda ve birlik temsilcileri, çiftçilerin ve toplantıya katılan İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürlerinin kendi alanları ile ilgili 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda toplantı sona erdi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri: Bitkisel Üretim ve Hayvancılık değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:01:30. #1.15#
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