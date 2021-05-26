Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.92 yükseldi, dolar 8.44 lirada
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Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.92 yükseldi, dolar 8.44 lirada

Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.92 yükseldi, dolar 8.44 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.92 artışla 1,427.06 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.92 artışla 1,427.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.71, BIST Mali Endeks yüzde 1.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. 

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise Salı günü öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla 8.48 liranın üzerine yükselen dolar, gün boyu 8.40 liranın üzerinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4184 lira ve en yüksek 8.4695 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.45 lira aralığında,euro en düşük 10.3129 lira ve en yüksek 10.3718 lirayı gördükten sonra, 10.31 – 10.32 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9182 lira ve en yüksek 11.9811 lirayı gördükten sonra 11.93 – 11.94 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22420 - 1.22631 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22129 düzeyindeydi.İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2020 sonuçlarına göre 2020 yılında sanayicilerin finansman yükü yüzde 39.2 artarak 88.8 milyar liraya yükseldi. Duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı da 2.8 puan azalarak yüzde 36.3'e geriledi. Devreden KDV yükü de yüzde 14.3 artışla İSO 500'ün toplam mali borçlarının yüzde 2.5'i düzeyine ulaştı.Rapora göre, İSO 500'ün toplam mali borçları 2020 yılında yüzde 23 artarak 499.6 milyar liraya ulaştı. Kısa vadeli mali borçlar 206 milyar lira, uzun vadeli mali borçlar ise 293.,5 milyar liraya çıktı. Rapora göre, İSO-500'ün 2020 yılında üretimden satışları yüzde 15.3 artışla 1.18 trilyon TL'ye yükseldi. Ancak söz konusu artışa karşın büyüme performansı 2018 ve 2019'a göre yavaşladı.İSO 500'ün ihracatı ise yüzde 12.8 gerileyerek 64.1 milyar dolar oldu. Faaliyet karı yüzde 55 artarak 142.8 milyar lira, faaliyet karlılığı oranı da 2.7 puan artarak yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.FAVÖK büyüklüğü yüzde 43.1 artışla 184.4 milyar lira, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 50.1 artarak 92.5 milyar lira oldu. İstihdam ise yaklaşık yüzde 3 arttı.Araştırmaya göre, 2020'de üretimden satışlara göre ilk sırada 58.59 milyar lira ile Tüpraş  yer alırken, onu Ford Otomotiv  ve Oyak-Renault Fabrikaları izledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.92 yükseldi, dolar 8.44 lirada - Haberler Ekonomi
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